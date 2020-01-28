Gümrük'ü Rüzgar yıktı
Evinde Altınordu’yu ağırlayan Karagümrük, 3 gol atan Kemal Rüzgar’ı durduramayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı...
TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçından gol düellosu çıktı... Play-Off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, seyircisi önünde ağırladığı Altınordu ile puanları paylaştı: 3-3. İlk yarıyı Jorquera'nın golüyle 1-0 önde kapayan Karagümrük, 63'te Kemal Rüzgar'ın golüne engel olamadı: 1-1. Ev sahibi ekip Ramazan ile 70'te bir kez daha öne geçerken, mücadelenin uzatma anlarında karşılıklı 3 gol birden geldi.
FIRTINA GİBİ ESTİ
Karşılaşmanın 90. dakikası 2-1 Karagümrük lehine geçilirken, 90+4 ve 90+5'te iki kez sahne alan Kemal Rüzgar, Altınordu'yu 3-2 öne geçirdi. Karagümrük, 90+6'da Jorquera'nın penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtarabildi. Karagümrük'ün galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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