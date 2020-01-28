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28 Ocak 2020, Salı
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Gümrük'ü Rüzgar yıktı

Gümrük'ü Rüzgar yıktı

Evinde Altınordu’yu ağırlayan Karagümrük, 3 gol atan ’ı durduramayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı...

1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçından gol düellosu çıktı... Play-Off mücadelesi veren , seyircisi önünde ağırladığı Altınordu ile puanları paylaştı: 3-3. İlk yarıyı Jorquera'nın golüyle 1-0 önde kapayan Karagümrük, 63'te 'ın golüne engel olamadı: 1-1. Ev sahibi ekip Ramazan ile 70'te bir kez daha öne geçerken, mücadelenin uzatma anlarında karşılıklı 3 gol birden geldi.

FIRTINA GİBİ ESTİ

Karşılaşmanın 90. dakikası 2-1 Karagümrük lehine geçilirken, 90+4 ve 90+5'te iki kez sahne alan Kemal Rüzgar, Altınordu'yu 3-2 öne geçirdi. Karagümrük, 90+6'da Jorquera'nın penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtarabildi. Karagümrük'ün galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

  1. 28.1.2020
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