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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’da hedef Emir

Altay’da hedef Emir

, FK'dan Alagöz'ü listesine aldı. Manisa'da gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön libero gelmeye hazır. Son 2.5 sezonda Manisa'da oynayan 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.

, FK'dan Alagöz'ü listesine aldı. Manisa'da gözden çıkarılan 27 yaşındaki ön libero gelmeye hazır. Son 2.5 sezonda Manisa'da oynayan 3. Lig'de 147, 2. Lig'de 75 maça çıktı.

  1. 13.1.2020
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