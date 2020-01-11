Şimşek gibi
Erkan Zengin, Hasan Kılıç ve Pa Dibba’yı açıklayan Adana Demir, Muhammed Şengezer’den sonra Mehmet Akyüz ve İbrahima Kone ile de anlaşmaya vardı.
Ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Adana Demirspor bombaları arka arkaya patlatıyor. Ocak ayına Erkan Zengin ve Hasan Kılıç'ı renklerine katarak giren Mavi Şimşekler, geçtiğimiz günlerde golcü Pa Dibba'yı almıştı. Başakşehir'in kaleacisi Muhammed Şengezer ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Çukurova ekibi, iki ismi daha kadrosuna kattı. Denizlispor'da kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, Adana temsilcisiyle el sıkıştı. Bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34'lük yıldız kısa sürede takıma katılacak. Adana Demir, iki tecrübeli golcünün ardından bir de genç forvet aldı. Norveç'in Haugesund takımında oynayan 20 yaşındaki forvet İbrahima Kone, lacivertmaviler ile sözleşme imzalayacak.
- 11.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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