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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Şimşek gibi

Şimşek gibi

, ve ’yı açıklayan , ’den sonra ve ile de anlaşmaya vardı.

Ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan bombaları arka arkaya patlatıyor. Ocak ayına ve 'ı renklerine katarak giren Mavi Şimşekler, geçtiğimiz günlerde golcü 'yı almıştı. 'in kaleacisi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Çukurova ekibi, iki ismi daha kadrosuna kattı. Denizlispor'da kadro dışı kalan , Adana temsilcisiyle el sıkıştı. Bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34'lük yıldız kısa sürede takıma katılacak. , iki tecrübeli golcünün ardından bir de genç forvet aldı. Norveç'in Haugesund takımında oynayan 20 yaşındaki forvet , lacivertmaviler ile sözleşme imzalayacak.

  1. 11.1.2020
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