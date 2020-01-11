Şimşek gibi

Ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Adana Demirspor bombaları arka arkaya patlatıyor. Ocak ayına Erkan Zengin ve Hasan Kılıç'ı renklerine katarak giren Mavi Şimşekler, geçtiğimiz günlerde golcü Pa Dibba'yı almıştı. Başakşehir'in kaleacisi Muhammed Şengezer ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Çukurova ekibi, iki ismi daha kadrosuna kattı. Denizlispor'da kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, Adana temsilcisiyle el sıkıştı. Bu sezon 11 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34'lük yıldız kısa sürede takıma katılacak. Adana Demir, iki tecrübeli golcünün ardından bir de genç forvet aldı. Norveç'in Haugesund takımında oynayan 20 yaşındaki forvet İbrahima Kone, lacivertmaviler ile sözleşme imzalayacak.