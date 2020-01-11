Adanaspor, serbest kalan forvet oyuncusu Mbilla Etame'yi kadrosuna kattı.
Adanaspor, serbest kalan forvet oyuncusu Mbilla Etame'yi kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, başkan Bayram Akgül ile bir araya gelerek bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
- 11.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Mbilla Etame Adanaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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