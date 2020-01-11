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11 Ocak 2020, Cumartesi
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’da

Mbilla Etame Adanaspor’da

, serbest kalan forvet oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

, serbest kalan forvet oyuncusu 'yi kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, başkan ile bir araya gelerek bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

  1. 11.1.2020
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