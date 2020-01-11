Erzurum’a Liberyalı golcü
Devre arasına ikinci basamakta giren BB Erzurumspor, transfer taarruzuna devam ediyor. Önceki gün Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'yu kadrosuna katan Dadaşlar, ikinci bombasını santrfor bölgesinde patlattı.
Devre arasına ikinci basamakta giren BB Erzurumspor, transfer taarruzuna devam ediyor. Önceki gün Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'yu kadrosuna katan Dadaşlar, ikinci bombasını santrfor bölgesinde patlattı. Mavi-beyazlılar, en son Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Fujairah forması giyen Liberyalı golcü William Jebor ile 2.5 yıllığına anlaştı. Jebor için bir bonservis bedeli ödenmeyecek. 1.83 boyundaki Liberyalı, kariyerinde çıktığı 131 müsabakada 39 gol, 6 asist üretti.
- 11.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Erzurum’a Liberyalı golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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