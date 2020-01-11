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11 Ocak 2020, Cumartesi
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’a Liberyalı golcü

Erzurum’a Liberyalı golcü

Devre arasına ikinci basamakta giren Erzurumspor, taarruzuna devam ediyor. Önceki gün 'dan 'yu kadrosuna katan Dadaşlar, ikinci bombasını santrfor bölgesinde patlattı.

Devre arasına ikinci basamakta giren Erzurumspor, taarruzuna devam ediyor. Önceki gün 'dan 'yu kadrosuna katan Dadaşlar, ikinci bombasını santrfor bölgesinde patlattı. Mavi-beyazlılar, en son Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Fujairah forması giyen Liberyalı golcü William Jebor ile 2.5 yıllığına anlaştı. Jebor için bir bonservis bedeli ödenmeyecek. 1.83 boyundaki Liberyalı, kariyerinde çıktığı 131 müsabakada 39 gol, 6 asist üretti.

  1. 11.1.2020
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