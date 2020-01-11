Erzurum’a Liberyalı golcü

Devre arasına ikinci basamakta giren BB Erzurumspor, transfer taarruzuna devam ediyor. Önceki gün Eskişehirspor'dan İbrahim Sissoko'yu kadrosuna katan Dadaşlar, ikinci bombasını santrfor bölgesinde patlattı. Mavi-beyazlılar, en son Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Fujairah forması giyen Liberyalı golcü William Jebor ile 2.5 yıllığına anlaştı. Jebor için bir bonservis bedeli ödenmeyecek. 1.83 boyundaki Liberyalı, kariyerinde çıktığı 131 müsabakada 39 gol, 6 asist üretti.