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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Milinkovic ’da

Milinkovic Giresunspor’da

'dan ayrılan 'i renklerine bağladı. 31 yaşındaki Sırp orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

, 'dan ayrılan 'i renklerine bağladı. 31 yaşındaki Sırp orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sezon başında 'nden 'e gelen Milinkovic 13 maçta 4 gol attı. Çotanaklar ayrıca 20 yaşındaki gurbetçi Ertuğrul Şenlikoğlu'na 2.5 yıllık imza attırdı.

  1. 11.1.2020
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