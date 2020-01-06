İshak Doğan Giresun’da

Samsunspor'dan ayrılan 29 yaşındaki sol beki İshak Doğan, Giresunspor'a transfer oldu. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu geçen sezon ise 15 maçta oynayıp 1 asist yapmıştı. Futbola Almanya'da başlayan İshak; Ankaragücü, Karabük, Trabzonspor ve Eskişehirspor'da da oynamıştı.