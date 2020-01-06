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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Giresun’da

İshak Doğan Giresun’da

'dan ayrılan 29 yaşındaki sol beki , Giresunspor'a oldu. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu geçen sezon ise 15 maçta oynayıp 1 asist yapmıştı.

'dan ayrılan 29 yaşındaki sol beki , Giresunspor'a oldu. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu geçen sezon ise 15 maçta oynayıp 1 asist yapmıştı. 'da başlayan İshak; Ankaragücü, , ve 'da da oynamıştı.

  1. 6.1.2020
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