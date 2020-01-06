Fatih Tekke: Hedef hep kazanmak
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve yeniden gelmesiyle ilgili olarak, "1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu var. Bilmediğimiz oyuncumuz yok" dedi. Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu söyleyen Tekke, "Artık sonuç alma zamanı" yorumunu yaptı.
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve yeniden gelmesiyle ilgili olarak, "1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu var. Bilmediğimiz oyuncumuz yok" dedi. Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu söyleyen Tekke, "Artık sonuç alma zamanı" yorumunu yaptı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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