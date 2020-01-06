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06 Ocak 2020, Pazartesi
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: Hedef hep kazanmak

Fatih Tekke: Hedef hep kazanmak

İstanbulspor Teknik Direktörü , göreve yeniden gelmesiyle ilgili olarak, "1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu var. Bilmediğimiz oyuncumuz yok" dedi. Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu söyleyen Tekke, "Artık sonuç alma zamanı" yorumunu yaptı.

İstanbulspor Teknik Direktörü , göreve yeniden gelmesiyle ilgili olarak, "1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu var. Bilmediğimiz oyuncumuz yok" dedi. Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu söyleyen Tekke, "Artık sonuç alma zamanı" yorumunu yaptı.
  1. 6.1.2020
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