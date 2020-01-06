Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek

: 26 yıllık hasret bu sene bitecek

Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek

Karagümrük'ten ayrılıp 'e geçen çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi.

Karagümrük'ten ayrılıp 'e geçen çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar 26 yıldır gelecek şampiyonluğu bekliyor. Takımımız çok iyi. Futbolcular çok zeki, hocamız, kadro ve başkanımız inanılmaz bir grup olmuş. Bu takım şampiyon olacaktır" dedi.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erkan Zengin: 26 yıllık hasret bu sene bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN