Emre ve Necdet kampa katıldı
Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Aygün son olarak Bandırmaspor'da, sağ bekte oynayan 34 yaşındaki Necdet Kaba ise son olarak Yomra Spor'da forma giydi.
Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Aygün son olarak Bandırmaspor'da, sağ bekte oynayan 34 yaşındaki Necdet Kaba ise son olarak Yomra Spor'da forma giydi. Her iki oyuncu, ilk idmanda takımdan ayrı çalıştı. Başkent ekibi geçtiğimiz günlerde Trabzonlu bir iş insanına satılmıştı.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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