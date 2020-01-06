Emre ve Necdet kampa katıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Emre ve Necdet kampa katıldı

ve Necdet kampa katıldı

Emre ve Necdet kampa katıldı

, Aygün ve ile sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Aygün son olarak Bandırmaspor'da, sağ bekte oynayan 34 yaşındaki Necdet Kaba ise son olarak 'da forma giydi.

, Aygün ve ile sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Aygün son olarak Bandırmaspor'da, sağ bekte oynayan 34 yaşındaki Necdet Kaba ise son olarak 'da forma giydi. Her iki oyuncu, ilk idmanda takımdan ayrı çalıştı. Başkent ekibi geçtiğimiz günlerde Trabzonlu bir iş insanına satılmıştı.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre ve Necdet kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN