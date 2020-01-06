Eroğlu: 2020 güzel geçecek
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14. tamamlayan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ikinci yarının kendileri için çok daha güzel geçeceğini söyledi.
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14. tamamlayan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ikinci yarının kendileri için çok daha güzel geçeceğini söyledi. Birçok futbolcusunu Süper Lig'e gönderdiği için yaş ortalamasının düştüğünü kaydeden Eroğlu, "Oyun gücünü sürekli sahaya yansıttık ama sonuca gidemedik. Diğer takımlar kazandıkça biz puanlar kaybettik. Son 8 maçta ise bunu aştık, çıkış yakaladık ancak topladığımız 18 puan az. Daha önceki dönemlerde 20 ve üstü puanlar almıştık. İkinci devre iyi futbolla birlikte skor da yapacağız. Bizim için 2020 yılı Altınordu kulübü için çok daha iyi geçecek" yorumunu yaptı.
- 6.1.2020
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