"Hocadan izinsiz olmaz"

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Ertuğrul Sağlam'ın onay vermediği futbolcuları almayacaklarını söyledi. Geçen sene hata yaptıklarının farkında olduğunu aktaran Aztopal, "Bütçe sıkıntımız yok ancak çok dikkatli olacağız. Hocamız 2-3 transfer dedi. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" yorumunu yaptı.