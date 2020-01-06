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06 Ocak 2020, Pazartesi
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"Hocadan izinsiz olmaz"

"Hocadan izinsiz olmaz"

, 'ın onay vermediği futbolcuları almayacaklarını söyledi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, 'ın onay vermediği futbolcuları almayacaklarını söyledi. Geçen sene hata yaptıklarının farkında olduğunu aktaran Aztopal, "Bütçe sıkıntımız yok ancak çok dikkatli olacağız. 2-3 transfer dedi. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 6.1.2020
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