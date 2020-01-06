"Jürgen Klopp’u örnek alıyorum"
Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'u örnek aldığını söyledi.
Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'u örnek aldığını söyledi. Erdoğan, "Klopp ile tanışma fırsatı buldum. İnanılmaz pozitif bir adam. Bulunduğu nokta tesadüf değil" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz Süper Lig. İnşallah 17 final maçı sonrasında gerçekleştiririz" diye konuştu.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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