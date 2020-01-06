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06 Ocak 2020, Pazartesi
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"’u örnek alıyorum"

"Jürgen Klopp’u örnek alıyorum"

'un Alman çalıştırıcısı 'u örnek aldığını söyledi.

Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 'un Alman çalıştırıcısı 'u örnek aldığını söyledi. Erdoğan, "Klopp ile tanışma fırsatı buldum. İnanılmaz pozitif bir adam. Bulunduğu nokta tesadüf değil" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz Süper Lig. İnşallah 17 final maçı sonrasında gerçekleştiririz" diye konuştu.

  1. 6.1.2020
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