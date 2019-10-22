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22 Ekim 2019, Salı
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Zengin fırtınası

Zengin fırtınası

1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Karagümrük, Osmanlı’yı teknik direktörü ’in golleriyle mağlup etti. Bu galibiyetle Karagümrük üst üste 2. zaferine ulaştı.

1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Karagümrük, evinde konuk ettiği 'u 2-0 yenerken ilginç bir olay da yaşandı. Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdıktan sonra hafta içinde teknik direktörlüğe kaptan 'in getiren Gümrük, hocasının golleriyle kazandı. Erkan, 81'de kendine oyundan aldı.

ÜST ÜSTE 2. ZAFER
Mücadelenin 43'üncü dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran ekibinin hocası ve kaptanı Erkan Zengin, 77'de bir kez daha Osmanlıspor ağlarını buldu ve mücadele 2-0 bitti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karagümrük puanını 15'e yükseltip 4. sıraya çıktı. Son iki maçını kaybeden ve hafta içinde 3 puanı silinen Osmanlı ise 7 puanla 14. sırada kaldı.

KAPTAN ROTAYI BELİRLEDİ
Karagümrük'te teknik direktörfutbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin, maç sonunda mutluluğunu dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Bana verilen görevin bilincindeyim. Takım arkadaşlarım ile iyi bir birliktelik içinde yolumuza devam edeceğiz. Amacımız 'e çıkmak" diye konuştu.

  1. 22.10.2019
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