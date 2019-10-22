İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim...
Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sıcak saatler yaşanıyor... Alınan kötü sonuçların ardından Karadeniz temsilcisinde teknik direktör İsmail Kartal'ın takımdan gönderilmesi gündemde... Kartal'ın yerine düşünülen isim ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.
Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.
Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
- 22.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 13:07
İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.