İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sıcak saatler yaşanıyor... Alınan kötü sonuçların ardından Karadeniz temsilcisinde teknik direktör İsmail Kartal'ın takımdan gönderilmesi gündemde... Kartal'ın yerine düşünülen isim ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.

Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.