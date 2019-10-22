İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim...

'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim...

İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim...

'da 'de alınan kötü sonuçların ardından 'ın geleceği tartışılırken, Kartal'ın yerine düşünülen ilk adayın ise olduğu öğrenildi.

ekiplerinden 'da sıcak saatler yaşanıyor... Alınan kötü sonuçların ardından temsilcisinde 'ın takımdan gönderilmesi gündemde... Kartal'ın yerine düşünülen isim ise olduğu öğrenildi.

Son olarak 'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Uygun da 'de bir takım çalıştırmak istemesinden dolayı Çaykur Rizespor'da görev almaya sıcak bakıyor.

Sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 13:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsmail Kartal'a büyük şok! Gönderiliyor ve yerine gelecek isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN