Alt liglerden haberler (21.10.19)

AKİGOLAR ROTAYI BULDU

Milli aradan önce Giresun'a yenilerek liderlikten inen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi. Rakiplerinin de takılmasıyla çifte sevinç yaşayan yeşil-siyahlı ekip, lider Hatayspor'u bir puan geriden takip ediyor. Akigolar, gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak.

KASTAMONU'YA 'YILDIRIM' AYARI

Kırmızı Grup'ta 4'üncü haftada Kastamonu'nun başına geçen Ahmet Yıldırım, takımı adeta uçurdu. İlk 3 haftada sıfır çeken Karadeniz ekibiyle 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan 45 yaşındaki genç hoca, başarısıyla dikkat çekti. Kastamonu, 18 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

'BATUGOL' HIZ KESMİYOR

Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan Karadeniz, gollerine devam ediyor. Bandırmaspor forması giyen 28 yaşındaki forvet, Niğde Anadolu'yu 4-1'le geçtikleri maçta ağları iki kez sarstı. Geçen sezonun devre arasında imza attığı Bandırma'da bu yıl 8 maça çıkan 'Batugol', 6 gol kaydetti.

'ADAMLAR YOL YAPIP GELİYOR'

Samsunspor'un İnegöl'ü deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından kaptan Caner Arıcı'nın hareketi sosyal medyada gündem oldu. Tribünlere gitmeyen takım arkadaşlarına kızan Caner, "Adamlar yol yapıp geliyor. Niye gelmiyorsunuz" ifadeleriyle sitemini dile getirdi.

ALTINORDU KABUSTA

Derbide Altay'a 3-0 yenilen Altınordu, kötü gidişatı engelleyemiyor. 5 puanda kalan kırmızılacivertliler, son 13 yıldaki en kötü başlangıcına imza attı. İzmir ekibi, 3. Lig'de mücadele ettiği 2006- 07'de ilk 8 maçta 4 puan toplamıştı. Altınordu, cumartesi günü Ümraniye karşısında çıkış arayacak.