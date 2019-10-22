İç sahada Timsah
Sahasında ağırladığı Ümraniye'yi 2-1'le geçen Bursaspor, evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkartmanın yanı sıra geri dönüş yapmanın da mutluluğunu yaşıyor.
Sahasında ağırladığı Ümraniye'yi 2-1'le geçen Bursaspor, evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkartmanın yanı sıra geri dönüş yapmanın da mutluluğunu yaşıyor. Önceki haftalarda bu tip maçlarda zorlanan yeşil-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ümraniye karşısında 1-0'dan dönen Timsah, 17 maç sonra geriden gelerek kazandı. Bursa, son olarak geçtiğimiz sezon Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada bunu başarmıştı.
ALİ AY'A İHRAÇ ŞOKU
Bursaspor'da eski başkan Ali Ay ve Cemil Parlakay ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yeşil-beyazlı ekibin bu ikili için ihraç kararı aldığı ve Mesut Mestan yönetiminin son kararına göre Ay'ın ihraç edileceği belirtildi.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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