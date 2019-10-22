İç sahada Timsah

Sahasında ağırladığı Ümraniye'yi 2-1'le geçen Bursaspor, evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkartmanın yanı sıra geri dönüş yapmanın da mutluluğunu yaşıyor. Önceki haftalarda bu tip maçlarda zorlanan yeşil-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ümraniye karşısında 1-0'dan dönen Timsah, 17 maç sonra geriden gelerek kazandı. Bursa, son olarak geçtiğimiz sezon Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada bunu başarmıştı.

ALİ AY'A İHRAÇ ŞOKU

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay ve Cemil Parlakay ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yeşil-beyazlı ekibin bu ikili için ihraç kararı aldığı ve Mesut Mestan yönetiminin son kararına göre Ay'ın ihraç edileceği belirtildi.