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22 Ekim 2019, Salı
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İç sahada Timsah

İç sahada Timsah

Sahasında ağırladığı Ümraniye'yi 2-1'le geçen , evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkartmanın yanı sıra geri dönüş yapmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Sahasında ağırladığı Ümraniye'yi 2-1'le geçen , evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkartmanın yanı sıra geri dönüş yapmanın da mutluluğunu yaşıyor. Önceki haftalarda bu tip maçlarda zorlanan yeşil-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Ümraniye karşısında 1-0'dan dönen Timsah, 17 maç sonra geriden gelerek kazandı. Bursa, son olarak geçtiğimiz sezon 'u 3-2 yendiği karşılaşmada bunu başarmıştı.

ALİ AY'A İHRAÇ ŞOKU
Bursaspor'da eski başkan ve Cemil Parlakay ihraç istemiyle 'na sevk edilmişti. Yeşil-beyazlı ekibin bu ikili için ihraç kararı aldığı ve yönetiminin son kararına göre Ay'ın ihraç edileceği belirtildi.

  1. 22.10.2019
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