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22 Ekim 2019, Salı
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Altay gaza bastı

Altay gaza bastı

1. Lig'de milli aradan 3-0'lık Altınordu galibiyetiyle dönen Altay, zirve yarışında söz sahibi ekip konumuna geldi. 8 haftada topladığı 15 puanla 3'üncü sıraya tırmanarak zirve yarışına ağırlığını koyan ekibinde, şampiyonluk şarkıları söyleniyor.

1. Lig'de milli aradan 3-0'lık Altınordu galibiyetiyle dönen Altay, zirve yarışında söz sahibi ekip konumuna geldi. 8 haftada topladığı 15 puanla 3'üncü sıraya tırmanan siyah-beyazlılar, 28 yıl sonra gelen Altınordu zaferiyle iyice kenetlenirken; camiada şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

GEREKENİ YAPTIK
Altay taraftarları da maçın ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolcuları bağrına bastı. Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Karafırtınalar, "Oyunumuz gelecek adına bizi ümitlendirdi. İkinci yarıda oyun anlayışımızı değiştirerek goller bulduk. Kontrolü de tamamen ele geçirdik. Takımım öne geçtiğinde ne gerekiyorsa onu yaptı" diye konuştu.

MARCO PAŞA ARA VERMEDİ
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli forveti Marco Paixao, Altınordu ağlarına iki gol bırakarak çıkışını sürdürdü. İlk 5 haftada gol atamayan 36 yaşındaki golcü, son 3 maçta 5 kez fileleri sarsarak kalitesini ortaya koydu. Paixao, geçtiğimiz sezon 29 golle krallıkta zirveye oturmuştu.

  1. 22.10.2019
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