Bursaspor'dan 17 maç sonra geri dönüş
Cesar Grup Ümraniyespor karşısında eksik kalmasına ve mağlup duruma düşmesine karşın galibiyete ulaşan Bursaspor, 17 maç sonra ilki başararak geri dönüşe imza attı. Maçlarda son ana kadar oyundan düşmeyen yeşil-beyazlılar, ligde gollerin çoğunu da son 20 dakikada buldu.
TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, geçen cumartesi karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Önceki haftalarda mağlup duruma düştüğü karşılaşmalarda zorlanan yeşil-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak ilki başardı ve 3 puana ulaştı. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon mücadele verdiği Süper Lig maçları da dahil edildiğinde; 17 maçlık aranın ardından geriye düştüğü bir maçı kazandı. Yeşil-beyazlılar, son olarak geçen sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a karşı evinde mağlup duruma düşmüş ancak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Üç puanı silinen Bursaspor, Ümraniyespor maçındaki galibiyetle puanını yeniden 12'ye yükselterek, haftayı 7'nci sırada tamamladı.
BASKIYI SONLARA DOĞRU ARTIRIYOR
Ligde gol sayısını 13'e yükselten Bursa temsilcisi, bu gollerin çoğunu ikinci yarılarda buldu. Yeşil-beyazlılar ilk yarılarda 5, ikinci yarılarda ise 8 kez fileleri havalandırdı. Bursasporlu oyuncuların maçların son 20 dakikalarında hücum etkinliğini artırdığı görüldü. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarılarda attığı 8 golün 6'sını bu zaman dilimi içerisinde buldu. Ümraniyespor karşılaşmasında da Bursaspor, 81'inci dakikada Anıl Karaer ve 83'üncü dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle sonuca gitti.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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