Altay 28 yıl sonra kazandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altay 28 yıl sonra kazandı

28 yıl sonra kazandı

Altay 28 yıl sonra kazandı

1. Lig'de oynanan derbisinde , 'yu mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu. TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'in iki köklü takımı Altınordu ve Altay, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altay, Altınordu'yu Paixao (2) ve Murat Uslu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan , söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son verdi.

ALTAY'IN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Lige sahasındaki Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı ve 15 puana ulaştı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 6 gol gördü. Derbi galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Altay, zirve takibini devam ettirdi. Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta yine bir takımı Menemenspor'u ağırlayacak.

KRAL GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Geçen sezon 29 gol atarak lig tarihine geçen Paixao, bu sezon ilk 5 haftada suskun kalmasına karşın, son 3 haftada 5 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı. Portekizli golcü, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında ise 7 gollü Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ın ardından İstanbulsporlu Cajic ile birlikte 2. sıraya yükseldi.

ALTINORDU'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

1. Lig'deki tek galibiyetini 4. haftada sahasında oynadığı maçıyla alan , kalan 7 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 8 gol atan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 12 gole engel olamadı. İlk 8 haftada 5 puan toplayan Altınordu, 16. sırada yer alarak düşme hattına geriledi. Kırmızı-lacivertli ekip, 9. haftada ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay 28 yıl sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN