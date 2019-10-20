Yeni lider Hatayspor

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi. Hatayspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u geri düşmesine rağmen mağlup etti. Müsabaka çok hızlı başladı. 2. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt takımını öne geçirdi: 0-1. 60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 84'te Mirkan'ın pasında Hamza Gür topu ağlara yolladı: 2-1. Hatayspor bu sonuçla zirveye oturdu.

GERİDEN GELİP KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Rakibin önemli ayakları vardı ama özellikle bu maçta geriden gelip galip gelmek çok önemliydi" dedi. Demir'in hocası Uğur Tütüneker ise, "Golle başladık 2-0'ı bulmalıydık" ifadelerini kullandı.