Yalçın Koşukavak: Kolay maç değildi

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin sezon başından bu yana hep kontrataklarla oynadığını belirten Koşukavak, bu konuya ciddi hazırlanarak sahaya çıktıklarını vurguladı.

Koşukavak, erken bir gol yediklerini ve bunun zorluğuyla maça devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Devre arasında oyunu farklı kurguladık. Kolay maç değildi. Bu tip maçları oynamak çok zor. Kazandığımız için çok mutluyum. Geri dönüşler, 10 kişiyle kazanmak, takımdaşlık, birlikte hareket etme açısından iyi kazanım olarak görüyorum. Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum. Takım biraz gergindi. 9 puansınız. Ben o psikolojiyi kaldırmaya çalışsam da oyuncularda bunu görüyorum. Oyunun başında da bunu hissettim. Kulübünüz büyük bir kulüp ve bundan dolayı gerginlik oluyor. Topu kanada getiremedik ilk yarıda. Devre arasında bu konuyla ilgilendik. 4 haftalık aradan sonra Burak çok faydalı oldu. Tüm takımı tebrik ediyorum."

TAŞYÜREK: "FİZİKİ ÜSTÜNLÜĞÜ BURSASPOR'A VERDİK"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ikinci yarı istemsiz geri çekilmenin önüne geçemediklerini söyledi.

"Hangi takım 10 kişi kalırsa bu sıkıntıyı yaşıyoruz." diyen Taşyürek, ''İkinci golü atamamanın ve skoru koruyamamanın verdiği sonuçla 2 gol yedik. Stoper konusunda orta sahadan oyuncu çekmek zorunda kaldık. Fiziki üstünlüğü Bursaspor'a verdik. Kazansaydık Bursaspor için kırılma noktasına gelecekti. Allah Bursaspor gibi bir camianın bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde." ifadelerini kullandı.