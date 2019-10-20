Alt liglerden haberler (20.10.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (20.10.19)

Alt liglerden haberler (20.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

MUHTEŞEM DÖNÜŞ!

-Ümraniyespor maçı nefesleri kesti. Maçı kazansa lider olacak Ümraniye 9'da Emircan Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. ekibi ilk yarıyı da önde tamamladı. 76'da 'da Mamadou Diarra direkt kırmızı kartla atıldı. 81'de dengeyi getirdi: 1-1. 83'te Kubilay Kanatsızkuş kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 2-1 Kalan dakikalarda Ümraniye beraberliği kovaladı fakat Timsah ligdeki 5. galibiyetine kavuştu.

SELÇUK ŞAHİN SAKAT TAMAMLADI

Bursaspor'da kaptan maçın son anlarını sakat sakat oynayarak tamamladı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir pozisyonda yerde kaldı. 3 oyuncu değişiklik hakkı kullanıldığı için uzatma anlarında seken Şahin'in durumu bugün açıklanacak.

GOL YOK SELAM VAR

Ekol Göz Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 90 dakikalık mücadelesinde gol sesi çıkmayınca taraflar 1'er puanla yetindi: 0-0. Menemenspor forvetleri, Erzurumspor kalecisi Sehic'i geçemedi. Menemensporlu futbolcular, (yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi) karşılaşma öncesi üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtleri giyerek asker selamı verdiler.

  1. 20.10.2019
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