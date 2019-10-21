Alt liglerden haberler (21.10.19)

ALTINORDU-ALTAY

İzmir derbisinde Altınordu'nun misafiri olan Altay, 3 puanı 3 golle alıp çıkışını sürdürdü: 3-0.

ADANASPOR-İSTANBULSPOR

Adanaspor seyircisi önünde İstanbulspor'la girdiği gol düellosundan 1 puan çıkarabildi: 2-2.

ADANA DEMİR SEÇİME GİDİYOR

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, kısa zamanda kongreye gideceğini duyurdu. Sancak, "Çok değerli Adana Demirsporlular, başkanlığı aldığım günden itibaren tek hedefim vardı, değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum" dedi.

SELÇUK ŞAHİN ŞOKU

Bursa'da Selçuk Şahin, 2-1 kazanılan Ümraniye maçının sonlarında sakatlanmıştı. 38 yaşındaki futbolcunun kaburgasında çatlak tespit edildiği ve İstanbulspor deplasmanında oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

TFF 2. LİG

İNEGÖLSPOR-SAMSUNSPOR

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından olan Samsunspor çok kritik bir virajı döndü. İnegölspor'a konuk olan kırmızı-beyazlılar 66. dakikada golcüsü Bahattin Köse'nin ayağından bulduğu golle 3 puanı aldı ve zirve takibini sürdürdü.

KASTAMONUSPOR-UŞAKSPOR

2. Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor gol şov yaptı. Ev sahibi 4 ve 52. dakikalarda İlyas Çakmak ile 2-0 öne geçti. 71'de Abdullah Balıkçı farkı 1'e indirdi. Kastamonu, 75'te Faruk Öcal'ın penaltısı ve 77'de Yusuf Türk'ün golleriyle maçı kazandı.