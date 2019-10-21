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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Alt liglerden haberler (21.10.19)

Alt liglerden haberler (21.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

ALTINORDU-ALTAY

derbisinde Altınordu'nun misafiri olan Altay, 3 puanı 3 golle alıp çıkışını sürdürdü: 3-0.

ADANASPOR-İSTANBULSPOR

Adanaspor seyircisi önünde İstanbulspor'la girdiği gol düellosundan 1 puan çıkarabildi: 2-2.

ADANA DEMİR SEÇİME GİDİYOR

Demir Başkanı Murat Sancak, kısa zamanda kongreye gideceğini duyurdu. Sancak, "Çok değerli Adana Demirsporlular, başkanlığı aldığım günden itibaren tek hedefim vardı, değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum" dedi.

SELÇUK ŞAHİN ŞOKU

'da , 2-1 kazanılan Ümraniye maçının sonlarında sakatlanmıştı. 38 yaşındaki futbolcunun kaburgasında çatlak tespit edildiği ve İstanbulspor deplasmanında oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

TFF 2. LİG

İNEGÖLSPOR-SAMSUNSPOR

2. Lig 'ta şampiyonluk adaylarından olan çok kritik bir virajı döndü. İnegölspor'a konuk olan kırmızı-beyazlılar 66. dakikada golcüsü Bahattin Köse'nin ayağından bulduğu golle 3 puanı aldı ve zirve takibini sürdürdü.

KASTAMONUSPOR-UŞAKSPOR

2. Lig 'ta Kastamonuspor gol şov yaptı. Ev sahibi 4 ve 52. dakikalarda ile 2-0 öne geçti. 71'de Abdullah Balıkçı farkı 1'e indirdi. Kastamonu, 75'te Faruk Öcal'ın penaltısı ve 77'de Yusuf Türk'ün golleriyle maçı kazandı.

  1. 21.10.2019
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