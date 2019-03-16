Altınordu ESti gürledi
16 Mart 2019, Cumartesi
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ESti gürledi

Altınordu ESti gürledi

Haftanın açılış maçında 'a konuk olan İzmir ekibi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada; Okan, Serdar, Hüseyin ve ile farka koştu.

, 1. Lig'de 26. haftanın açılış maçında seyircisi önünde ağırladığı 'dan fark yedi ve ateş hattından kurtulamadı: 2-4. İbrahim Sissoko ile 1-0 öne geçen Eskişehirspor, ve Serdar Deliktaş'ın gollerine engel olamayınca soyunma odasına 2-1 mağlup girdi. ikinci yarıda da Altınordu etkiliydi.

ÜST ÜSTE 2. ZAFER

67'de Hüseyin farkı ikiye çıkarırken, 3 dakika sonra , skoru ilan etti ve Altınordu üst üste ikinci galibiyetine imza attı. 74'te oyuna giren İbrahim Halil Öner, 3 dakika sonra Eskişehir adına ikinci golü attı. Bu galibiyetle play-off hattında yerini sağlamlaştıran Altınordu, haftaya evinde 'u ağırlayacak. Atış hattındaki Es-Es ise İstanbulspor'a gidecek.

  1. 16.3.2019
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