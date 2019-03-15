Altınordu'dan net galibiyet
15 Mart 2019, Cuma
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Altınordu'dan net galibiyet

Altınordu'dan net galibiyet

1'inci Lig’in 26'ncı haftasında , sahasında Altınordu’ya 4-2 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Okan, 45'inci dakikada Serdar, 67'nci dakikada Hüseyin ve 70'inci dakikada kaydetti. 'un karşılaşmadaki golleri ise 20'nci dakikada Sissokko ve 77'inci dakikada 'den geldi.

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk. 46 Emre Güral), Hakan Aslantaş,
ALTINORDU: Erce - Hasan, Mehmet (Dk. 63 Hüseyin Üner), Oğulcan, Muhammed, Kerim, Serdar (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, (Dk. 61 Berkay) Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
GOLLER: Dk. 20 İbrahim Sissokko, Dk. 77 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 24 Okan, Dk. 45 Serdar, Dk. 67 Hüseyin, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)
SARI KARTLAR: Issah, Erdal (Eskişehirspor) - Oğulcan (Altınordu)

  1. 15.03.2019
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