Lider hazır kıta – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Lider hazır kıta

Lider hazır kıta

1. Lig'de pazartesi günü 'yi ağırlayacak galibiyet için kenetlendi.

1. Lig'de pazartesi günü 'yi ağırlayacak galibiyet için kenetlendi. , "Camianın beklentileri büyük. Şampiyonluk yolunda her maç final. Ümraniye karşısında elimizden gelen mücadeleyi gösterip, sahadan kazanarak ayrılmaya gayret edeceğiz" diye iddialı konuştu.

  1. 7.3.2019
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