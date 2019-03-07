Lider hazır kıta
Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü Ümraniye'yi ağırlayacak Denizli galibiyet için kenetlendi.
Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü Ümraniye'yi ağırlayacak Denizli galibiyet için kenetlendi. Yücel İldiz, "Camianın beklentileri büyük. Şampiyonluk yolunda her maç final. Ümraniye karşısında elimizden gelen mücadeleyi gösterip, sahadan kazanarak ayrılmaya gayret edeceğiz" diye iddialı konuştu.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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