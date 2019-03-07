Lider hazır kıta

Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü Ümraniye'yi ağırlayacak Denizli galibiyet için kenetlendi. Yücel İldiz, "Camianın beklentileri büyük. Şampiyonluk yolunda her maç final. Ümraniye karşısında elimizden gelen mücadeleyi gösterip, sahadan kazanarak ayrılmaya gayret edeceğiz" diye iddialı konuştu.