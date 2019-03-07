TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (06.03.19) – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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1. ve 2.Lig'de günün özeti! (06.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (06.03.19)

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

SAKARYA GOL ŞOV YAPTI
'ta şampiyonluk adayı , 2 haftanın ardından 3 puan kazandı. 10'da Sakarya'da Dilaver penaltıdan ağları sarstı: 1-0. 24'te Dilaver'in ortasına iyi yükselen Ümit golü buldu: 2-0. 59'da Dilaver yerde kalınca bir kez daha penaltı çalındı. Tevfik galibiyete pençe attı: 3-0.

MENEMEN ZİRVEDE
'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Menemen, sahasında Belediye'yi 3 golle geçerek liderliği kaptı. Sarı- lacivertlilerde 7'de ve 78'de Ali, 89'da Mustafa Şen, Menemen'i zafere taşıyan isimler oldu: 3-0.

PFDK'YA TEPKİ
Kehinde'nin golden sonra ölen babasının fotoğrafını gösterip 'ya sevki için Başkanı Çetin, "Ceza olursa oyuncunun yanındayız" dedi.

ÜZÜLMEZ İDDİALI
Gençler Birliği'nde 2. kez göreve gelen İbrahim Üzülmez, Altay maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç bizi bekliyor, takımımıza inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 7.3.2019
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