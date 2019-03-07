TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
SAKARYA GOL ŞOV YAPTI
Beyaz Grup'ta şampiyonluk adayı Sakarya, 2 haftanın ardından 3 puan kazandı. 10'da Sakarya'da Dilaver penaltıdan ağları sarstı: 1-0. 24'te Dilaver'in ortasına iyi yükselen Ümit golü buldu: 2-0. 59'da Dilaver yerde kalınca bir kez daha penaltı çalındı. Tevfik galibiyete pençe attı: 3-0.
MENEMEN ZİRVEDE
Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Menemen, sahasında Sivas Belediye'yi 3 golle geçerek liderliği kaptı. Sarı- lacivertlilerde 7'de ve 78'de Ali, 89'da Mustafa Şen, Menemen'i zafere taşıyan isimler oldu: 3-0.
PFDK'YA TEPKİ
Kehinde'nin golden sonra ölen babasının fotoğrafını gösterip PFDK'ya sevki için Denizli Başkanı Çetin, "Ceza olursa oyuncunun yanındayız" dedi.
ÜZÜLMEZ İDDİALI
Gençler Birliği'nde 2. kez göreve gelen İbrahim Üzülmez, Altay maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç bizi bekliyor, takımımıza inanıyoruz" diye konuştu.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (06.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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