TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (06.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



SAKARYA GOL ŞOV YAPTI

Beyaz Grup'ta şampiyonluk adayı Sakarya, 2 haftanın ardından 3 puan kazandı. 10'da Sakarya'da Dilaver penaltıdan ağları sarstı: 1-0. 24'te Dilaver'in ortasına iyi yükselen Ümit golü buldu: 2-0. 59'da Dilaver yerde kalınca bir kez daha penaltı çalındı. Tevfik galibiyete pençe attı: 3-0.



MENEMEN ZİRVEDE

Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Menemen, sahasında Sivas Belediye'yi 3 golle geçerek liderliği kaptı. Sarı- lacivertlilerde 7'de ve 78'de Ali, 89'da Mustafa Şen, Menemen'i zafere taşıyan isimler oldu: 3-0.



PFDK'YA TEPKİ

Kehinde'nin golden sonra ölen babasının fotoğrafını gösterip PFDK'ya sevki için Denizli Başkanı Çetin, "Ceza olursa oyuncunun yanındayız" dedi.



ÜZÜLMEZ İDDİALI

Gençler Birliği'nde 2. kez göreve gelen İbrahim Üzülmez, Altay maçıyla ilgili olarak, "Zor bir maç bizi bekliyor, takımımıza inanıyoruz" diye konuştu.