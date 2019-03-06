İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk çalışmasına çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk çalışmasına çıktı.
Baştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, hafif tempoda geçen çalışma öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında oyuncularla kısa süre konuştu.
El topu ve 5'e 2 top kapma oyunlarıyla idmana başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, minyatür kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, 10 Mart Pazar günü Altay'a konuk olacağı 25. hafta maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
ÜZÜLMEZ: "HEP BERABER HEDEFE ULAŞACAĞIZ"
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin iyi karakterli ve doğru oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.
İyi bir takım olmanın gereklerini sahada göstermek durumunda olduklarını aktaran Üzülmez, "İyi çalışarak, fazla çalışarak, birlikteliği sağlayarak, hep beraber hedefe ulaşırız." dedi.
"Ankara'nın havası soğuk ama takımın havası iyi." ifadelerini kullanan Üzülmez, "Sadece yetenek yeterli değil. En az rakipler kadar mücadele ettiğimiz zaman, kalitemiz ön plana çıkacaktır. Altay son haftaların en flaş takımı. Dolayısıyla bizi zor bir maç bekliyor ama oyuncularımıza inanıyoruz. Umarım bu güzel birliktelik, hafta sonundaki maça yansır ve iyi sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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