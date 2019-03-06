Altınordu'da sarı kart alarmı
06 Mart 2019, Çarşamba
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Altınordu'da alarmı

Altınordu'da sarı kart alarmı

1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi.

1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi. Ligde kritik haftalara girdiklerini ve her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu dile getiren teknik direktör ; forvet Serdar, sağ kanat Sefa, orta saha oyuncusu Alican ve sol bekler Ali ile Yusuf'tan kart görmeme konusunda dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcular İstanbulspor deplasmanında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanında görev alamayacak.

  1. 06.03.2019
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