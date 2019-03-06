Altınordu'da sarı kart alarmı
SPOR Toto 1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sarı kart sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi.
SPOR Toto 1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sarı kart sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi. Ligde kritik haftalara girdiklerini ve her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu; forvet Serdar, sağ kanat Sefa, orta saha oyuncusu Alican ve sol bekler Ali ile Yusuf'tan kart görmeme konusunda dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcular İstanbulspor deplasmanında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Eskişehirspor deplasmanında görev alamayacak.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Altınordu'da sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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