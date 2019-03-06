2. İbrahim Üzülmez devri
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 2. İbrahim Üzülmez devri

2. devri

2. İbrahim Üzülmez devri

Afyon beraberliğinin ardından ile yollarını ayıran yönetimi, 2016’da da takımı çalıştıran ile 1.5 senelik anlaştı.

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışından kopmama mücadelesi veren 'nde, 'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Başkent ekibinde görevine son verilen Erkan Sözeri'nin yerine, takımı 2016'da da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."

  1. 6.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2. İbrahim Üzülmez devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN