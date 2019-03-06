2. İbrahim Üzülmez devri
Afyon beraberliğinin ardından Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Gençlerbirliği yönetimi, 2016’da da takımı çalıştıran İbrahim Üzülmez ile 1.5 senelik anlaştı.
Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışından kopmama mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde, Erkan Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi. Başkent ekibinde görevine son verilen Erkan Sözeri'nin yerine, takımı 2016'da da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
2. İbrahim Üzülmez devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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