TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19)
06 Mart 2019, Çarşamba
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ALTAY, ÇITAYI YÜKSELTTİ

zaferiyle galibiyet serisini 4 maça çıkartan Altay, gözünü playoff'a dikti. 6. sıradaki Gazişehir'le puan farkını 5'e düşüren siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar, "İstikrarımızla play-off için avantajlı konuma gelmek istiyoruz" ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.

'BİRLİK OLALIM'

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, "Bir insan şehrinin takımına küsebilir mi? Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde destek vermesini bekliyorum" dedi.

'JİLETLİ' MAÇA

Amed Sportif ile Sakaryaspor ile arasındaki olaylı maçla ilgili sevkler belli oldu. Rakip futbolcuları jiletlediği iddia edilen Amed'li Mansur Çalar'la birlikte Muhlis istemi ve Muhammed Özdemir de 'lık oldu. Sakarya'lı Serkan Odabaşoğlu da sevk edilen isimler arasına girdi.

  1. 6.3.2019
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