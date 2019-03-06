TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ALTAY, ÇITAYI YÜKSELTTİ
Balıkesirspor zaferiyle galibiyet serisini 4 maça çıkartan Altay, gözünü playoff'a dikti. 6. sıradaki Gazişehir'le puan farkını 5'e düşüren siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar, "İstikrarımızla play-off için avantajlı konuma gelmek istiyoruz" ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.
'BİRLİK OLALIM'
Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, "Bir insan şehrinin takımına küsebilir mi? Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde destek vermesini bekliyorum" dedi.
'JİLETLİ' MAÇA
Amed Sportif ile Sakaryaspor ile arasındaki olaylı maçla ilgili sevkler belli oldu. Rakip futbolcuları jiletlediği iddia edilen Amed'li Mansur Çalar'la birlikte Muhlis istemi ve Muhammed Özdemir de PFDK'lık oldu. Sakarya'lı Serkan Odabaşoğlu da sevk edilen isimler arasına girdi.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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