TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.03.19)

ALTAY, ÇITAYI YÜKSELTTİ



Balıkesirspor zaferiyle galibiyet serisini 4 maça çıkartan Altay, gözünü playoff'a dikti. 6. sıradaki Gazişehir'le puan farkını 5'e düşüren siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar, "İstikrarımızla play-off için avantajlı konuma gelmek istiyoruz" ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.



'BİRLİK OLALIM'



Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, "Bir insan şehrinin takımına küsebilir mi? Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde destek vermesini bekliyorum" dedi.



'JİLETLİ' MAÇA



Amed Sportif ile Sakaryaspor ile arasındaki olaylı maçla ilgili sevkler belli oldu. Rakip futbolcuları jiletlediği iddia edilen Amed'li Mansur Çalar'la birlikte Muhlis istemi ve Muhammed Özdemir de PFDK'lık oldu. Sakarya'lı Serkan Odabaşoğlu da sevk edilen isimler arasına girdi.