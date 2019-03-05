Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi
05 Mart 2019, Salı
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'nde ikinci dönemi

Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi

1. Lig ekibi 'nin yeni teknik direktörü oldu.

Başkent ekibinde görevine son verilen teknik direktör 'nin yerine, takımı 2016'da da çalıştıran getirildi.

Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 05.03.2019
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