Karabükspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavili takım ligin 25. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Karabükspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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