Karabükspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı
05 Mart 2019, Salı
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’da maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

1. Lig ekiplerinden Kardemir cumartesi günü sahasında ağırlayacağı maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavili takım ligin 25. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

  1. 05.03.2019
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