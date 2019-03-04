Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya vardı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erhan Altın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi.
Elazığspor Kulübünün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı.
Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.
Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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