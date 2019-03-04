Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi
04 Mart 2019, Pazartesi
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'da dönemi

Elazığspor'da Serhat Gülpınar dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı , teknik direktör 'la anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulübünün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı.

Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.

  1. 04.03.2019
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