TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.12.18)

MUTLU SON YAKIN

Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Uşakspor'u devirmeyi başaran Samsunspor, şampiyonluk için kenetlendi. Zor bir karşılaşmadan 3 puanla döndüklerini ifade eden kırmızı-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Suat Çakır, "İlk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Bu haftalarda içeride Manisaspor ve deplasmanda da Sakaryaspor ile karşılaşacağız. Bu maçları da kazanıp ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda devam edip şampiyonluğa adım adım yaklaşırız" ifadelerini kullandı.



'ÜÇ VİRAJIMIZ KALDI'

Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, devreye kadar kalan 3 maçı kazanmak istediklerini söyledi. Altıparmak, "Son üç virajımız kaldı. Kazanırsak kısa dönemde ilk planımızı tutturmuş olacağız. Taraftarlar bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu.



'LİG DAHA ÖNEMLİ'

Kupada yarın Fenerbaheçe'yi konuk edecek Giresunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, asıl hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe'yi elesek de elensek de çok önemli değil. Lig maçları bizim için en önemlisidir" ifadelerini kullandı.



ALTAY, ZAFER İSTİYOR

Bugün Kayseri'yi konuk edecek Altay, galibiyete odaklandı. Avantaj elde etmek isteyen siyah- beyazlı ekibin Teknik Direktörü Özden Töraydın, "En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Altay, çıktığı her kulvarda iddialıdır. elimizden geleni yapacağız" dedi.



KISA KISA

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, 'Bu takımda kan değişikliği şart. Kalırsam verimli olamam' diyerek istifasını sundu.



Altay'ı 2-1 yenerek play-off'a yaklaşan Altınordu'ya, Serdar Deliktaş'tan kötü haber geldi. Ayak bileğinde ödem tespit edilen tecrübeli oyuncu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.



Boluspor, bugün oynayacağı Van maçının hazırlıklarını tamamladı. Pas ve gol vuruşuna ağırlık verilen idmanı, kırmızı- beyazlı ekibin başkanı Necip Çarıkçı da takip etti.