Eskişehirspor'dan transfer açıklaması!
Eskişehir’in hocası Fuat Çapa, “Kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla yapıyoruz” dedi.
Türk futbolunun koca çınarı Eskişehirspor zor günleri aşmak için uğraşıyor. Eskişehir teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesi'nin SMS kampanyasına destek verdiği toplantıda konuşan Çapa, Eskişehirspor'un yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. Kulübün sancılı bir süreçten geçtiğini ve her şeyi paylaşamadıklarını kaydeden Çapa, "Bu çok acı. Eskişehirspor hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Taraftarın tutkusu bunu gösteriyor" dedi.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
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35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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