Türk futbolunun koca çınarı Eskişehirspor zor günleri aşmak için uğraşıyor. Eskişehir teknik direktörü Fuat Çapa, kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesi'nin SMS kampanyasına destek verdiği toplantıda konuşan Çapa, Eskişehirspor'un yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. Kulübün sancılı bir süreçten geçtiğini ve her şeyi paylaşamadıklarını kaydeden Çapa, "Bu çok acı. Eskişehirspor hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Taraftarın tutkusu bunu gösteriyor" dedi.