Eskişehirspor'dan transfer açıklaması!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'dan transfer açıklaması!

    <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'dan transfer açıklaması!

    Eskişehir’in hocası , “Kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla yapıyoruz” dedi.

    Türk futbolunun koca çınarı zor günleri aşmak için uğraşıyor. Eskişehir teknik direktörü , kulübün ayakta kalabilmesini forma satışı ve SMS gibi çeşitli kampanyalarla sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Daha sonra transfer tahtasının açılması, hedefleri kovalama gibi aşamaları gerçekleştirebiliriz" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesi'nin SMS kampanyasına destek verdiği toplantıda konuşan Çapa, 'un yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. Kulübün sancılı bir süreçten geçtiğini ve her şeyi paylaşamadıklarını kaydeden Çapa, "Bu çok acı. Eskişehirspor hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Taraftarın tutkusu bunu gösteriyor" dedi.

    1. 22.11.2018
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