Zirvenin 14 puan uzağında kalan Giresunspor, play-off potasına girmenin hesaplarını yapıyor. Milli ara öncesinde Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlılar, Denizlispor'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, seri yakalamak için Denizli deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini söyledi. Rakibin çıkışta olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Son haftalarda aldıkları galibiyetlerle zirveyi zorluyorlar. Bizim de üst sıralarla olan farkımız çok açıldı. Play-off hattında yer almak istiyoruz. Orada puanlar zaten birbirine çok yakın durumda. Geldiğimden beri şanssız maçlar oynadık. Denizli maçıyla seriyi başlatmak ve bu şehri hak ettiği Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma güvenim tam" sözlerini sarf etti.