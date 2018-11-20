Hüseyin Kalpar'dan iddialı çıkış!
Giresun’un başında ilk galibiyetini Karabük karşısında alan Hüseyin Kalpar, seriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Zirvenin 14 puan uzağında kalan Giresunspor, play-off potasına girmenin hesaplarını yapıyor. Milli ara öncesinde Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlılar, Denizlispor'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, seri yakalamak için Denizli deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini söyledi. Rakibin çıkışta olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Son haftalarda aldıkları galibiyetlerle zirveyi zorluyorlar. Bizim de üst sıralarla olan farkımız çok açıldı. Play-off hattında yer almak istiyoruz. Orada puanlar zaten birbirine çok yakın durumda. Geldiğimden beri şanssız maçlar oynadık. Denizli maçıyla seriyi başlatmak ve bu şehri hak ettiği Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma güvenim tam" sözlerini sarf etti.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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