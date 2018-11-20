Hüseyin Kalpar'dan iddialı çıkış!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'dan iddialı çıkış!

    Hüseyin Kalpar'dan iddialı çıkış!

    ’un başında ilk galibiyetini Karabük karşısında alan , seriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

    Zirvenin 14 puan uzağında kalan Giresunspor, play-off potasına girmenin hesaplarını yapıyor. Milli ara öncesinde 'u 4-0 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlılar, Denizlispor'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör , seri yakalamak için Denizli deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini söyledi. Rakibin çıkışta olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Son haftalarda aldıkları galibiyetlerle zirveyi zorluyorlar. Bizim de üst sıralarla olan farkımız çok açıldı. Play-off hattında yer almak istiyoruz. Orada puanlar zaten birbirine çok yakın durumda. Geldiğimden beri şanssız maçlar oynadık. Denizli maçıyla seriyi başlatmak ve bu şehri hak ettiği 'e taşımak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma güvenim tam" sözlerini sarf etti.

    1. 20.11.2018
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