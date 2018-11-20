Altınordu’da eğitim zamanı
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Altınordu’da eğitim zamanı

    Altınordu’da eğitim zamanı

    Altınordu Teknik Direktörü , kulübün Futbol Akademisi’ndeki antrenörlerle bir araya geldi.

    A Takım'ın oyun sistemi hakkında sunum yapan Eroğlu, "Amacımız, akademinin kapısından giren her futbolcu adayının eğitim süresince bu şablonu benimsemesi ve buna uygun hareket etmesi" ifadelerini kullandı.

    1. 20.11.2018
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