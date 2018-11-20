Adana Demir idmanı açıyor
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    20 Kasım 2018, Salı
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    idmanı açıyor

    <a href="/index/adana-demir?id=1b9138b6-7d39-42d1-9b00-d5ece1c9a130" class="" rel="tag">Adana Demir</a> idmanı açıyor

    ligin 13’üncü haftasında ’u konuk edecek Adana Demirspor’da hazırlıklar sürüyor.

    Geçtiğimiz gün hazırlık maçında Gazişehir'i 2-1 mağlup eden lacivert- mavililer, takımın moral kazanması için cuma gününe kadar taraftara açık idman yapacak. Demir, bugün 16.00'da altyapı takımı ile hazırlık maçı da oynayacak.
    1. 20.11.2018
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