Adana Demir idmanı açıyor

ligin 13’üncü haftasında Adanaspor’u konuk edecek Adana Demirspor’da hazırlıklar sürüyor.

Geçtiğimiz gün hazırlık maçında Gazişehir'i 2-1 mağlup eden lacivert- mavililer, takımın moral kazanması için cuma gününe kadar taraftara açık idman yapacak. Demir, bugün 16.00'da altyapı takımı ile hazırlık maçı da oynayacak.