Adanasporlu Kone'den derbi açıklaması!
Adanaspor’un Malili forveti Kone, derbi öncesi iddialı konuştu.
Spor Toto 1. Lig'de gözler 25 Kasım Pazar günü oynanacak Adana Demir-Adana derbisine çevrildi. Kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, Famoussa Kone iddialı açıklamalarda bulundu. Sezon başında Göztepe'den kiralanan Malili golcü, "Bu maçta oynamak için sabırsızlanıyorum. Antrenörler ve takım arkadaşlarım bana karşılaşmanın önemini anlatıyor. Daha önce de bu tür derbi maçlarda görev yaptım. Atacağım gollerle takımıma galibiyeti getireceğim" sözlerini kullandı.
Turuncu-beyazlı formayla ilk golünü 8'inci haftada oynanan Balıkesir maçında kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, idmanlarda ekstra çalışmalar yaptığını dile getirdi. Alışma sürecinde sona geldiğini ifade eden Kone, "Kadroya tam anlamıyla girebilmek biraz zaman aldı. Ama bu kulüpte oynamaktan son derece mutluyum. Ekstra idmanlarla eksikliğimi giderdim. Taraftarlarımıza daha iyi bir Kone izleteceğimin sözünü veriyorum. Alt sıralardan el birliğiyle kurtulacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 20.11.2018
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Adanasporlu Kone'den derbi açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.