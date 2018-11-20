Spor Toto 1. Lig'de gözler 25 Kasım Pazar günü oynanacak Adana Demir-Adana derbisine çevrildi. Kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, Famoussa Kone iddialı açıklamalarda bulundu. Sezon başında Göztepe'den kiralanan Malili golcü, "Bu maçta oynamak için sabırsızlanıyorum. Antrenörler ve takım arkadaşlarım bana karşılaşmanın önemini anlatıyor. Daha önce de bu tür derbi maçlarda görev yaptım. Atacağım gollerle takımıma galibiyeti getireceğim" sözlerini kullandı.

Turuncu-beyazlı formayla ilk golünü 8'inci haftada oynanan Balıkesir maçında kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, idmanlarda ekstra çalışmalar yaptığını dile getirdi. Alışma sürecinde sona geldiğini ifade eden Kone, "Kadroya tam anlamıyla girebilmek biraz zaman aldı. Ama bu kulüpte oynamaktan son derece mutluyum. Ekstra idmanlarla eksikliğimi giderdim. Taraftarlarımıza daha iyi bir Kone izleteceğimin sözünü veriyorum. Alt sıralardan el birliğiyle kurtulacağız" değerlendirmesinde bulundu.