Futbolcularla bir toplantı yapan Güller'in, "Bu takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İlk hedefimiz birlik olarak alt sıralardan kurtulmak olacak. Altınordu maçıyla çıkışı başlatalım. Daha sonra play-off yarışına da gireceğiz" mesajını ilettiği öğrenildi.