Afjet Afyonspor'da hedef Altınordu!
Hatay yenilgisi sonrası Serhat Gülpınar’ın yerine Serhat Güller’i göreve getiren Afjet Afyonspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Futbolcularla bir toplantı yapan Güller'in, "Bu takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İlk hedefimiz birlik olarak alt sıralardan kurtulmak olacak. Altınordu maçıyla çıkışı başlatalım. Daha sonra play-off yarışına da gireceğiz" mesajını ilettiği öğrenildi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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