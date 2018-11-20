Afjet Afyonspor'da hedef Altınordu!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da hedef !

    <a href="/index/afjet-afyonspor?id=c91a354b-a76e-4a37-ab24-f0cab31823df" class="" rel="tag">Afjet Afyonspor</a>'da hedef <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>!

    Hatay yenilgisi sonrası Serhat Gülpınar’ın yerine Serhat Güller’i göreve getiren , maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Futbolcularla bir toplantı yapan Güller'in, "Bu takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İlk hedefimiz birlik olarak alt sıralardan kurtulmak olacak. maçıyla çıkışı başlatalım. Daha sonra play-off yarışına da gireceğiz" mesajını ilettiği öğrenildi.

    1. 20.11.2018
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