Eskişehirspor'a dev destek!
Hazırlık karşılaşmasında Osmanlıspor’a 2-1 mağlup olan Es-Es’i, tribünde 10 bin taraftarı destekledi.
Sezona transfer tahtasını açtıramadan giren Eskişehirspor'a, taraftarı bir kez daha sahip çıktı. Lisans çıkarılamayan oyuncuların forma giydiği karşılaşmayı, kırmızı- siyahlı renklere gönül veren 10 bin futbolsever izledi. Zor günlerinde takımlarına sahip çıkan Es-Es'li taraftarlar, oyunculara maç boyunca büyük destek verdi. Sezon başından beri oynamayan Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Ferhat Kiraz, Erdal Akdarı, Issah, Sekidika, Sissoko ve Kıvanç Karakaş biraz olsun hasret giderdi. Es-Es'in 2-1 kaybettiği maçın sonrasında söz alan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Dünyada hazırlık maçı için stadyuma bu kadar taraftar çekecek çok az kulüp var. Eskişehirspor neden ayakta kalmalı, bunu bir kez daha gördük" dedi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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