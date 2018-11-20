Eskişehirspor'a dev destek!
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'a dev destek!

    Eskişehirspor'a dev destek!

    Hazırlık karşılaşmasında ’a 2-1 mağlup olan Es-Es’i, tribünde 10 bin taraftarı destekledi.

    Sezona transfer tahtasını açtıramadan giren 'a, taraftarı bir kez daha sahip çıktı. Lisans çıkarılamayan oyuncuların forma giydiği karşılaşmayı, kırmızı- siyahlı renklere gönül veren 10 bin futbolsever izledi. Zor günlerinde takımlarına sahip çıkan Es-Es'li taraftarlar, oyunculara maç boyunca büyük destek verdi. Sezon başından beri oynamayan Melih Ağa, Hakan Aslantaş, , Erdal Akdarı, Issah, Sekidika, Sissoko ve Kıvanç Karakaş biraz olsun hasret giderdi. Es-Es'in 2-1 kaybettiği maçın sonrasında söz alan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Dünyada hazırlık maçı için stadyuma bu kadar taraftar çekecek çok az kulüp var. Eskişehirspor neden ayakta kalmalı, bunu bir kez daha gördük" dedi.

    1. 20.11.2018
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