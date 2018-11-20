Denizlispor'da yoğun mesai
Kulübe 700 bin TL’lik bağış toplayan Başkan Ali Çetin’in, sponsorluk için görüşmeleri de sürdürdüğü öğrenildi.
Son haftalarda zirveye tırmanan Denizlispor'da, yönetim de kulübü düzlüğe çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Kulübe topladığı bağışlarla 700 bin TL'lik katkıda bulunan Başkan Ali Çetin'in sponsorluk görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yöneticilerin de gelir elde etmek için tüm kapıları çaldığı ifade edildi. Öte yandan Denizlispor, U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını; Seddar Karaman (2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 yendi. Teknik Direktör Yücel İldiz, Giresun maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Denizlispor'da yoğun mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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