Son haftalarda zirveye tırmanan Denizlispor'da, yönetim de kulübü düzlüğe çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Kulübe topladığı bağışlarla 700 bin TL'lik katkıda bulunan Başkan Ali Çetin'in sponsorluk görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yöneticilerin de gelir elde etmek için tüm kapıları çaldığı ifade edildi. Öte yandan Denizlispor, U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını; Seddar Karaman (2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 yendi. Teknik Direktör Yücel İldiz, Giresun maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.