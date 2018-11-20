Denizlispor'da yoğun mesai
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da yoğun mesai

    Denizlispor'da yoğun mesai

    Kulübe 700 bin TL’lik bağış toplayan Başkan ’in, sponsorluk için görüşmeleri de sürdürdüğü öğrenildi.

    Son haftalarda zirveye tırmanan 'da, yönetim de kulübü düzlüğe çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Kulübe topladığı bağışlarla 700 bin TL'lik katkıda bulunan Başkan 'in sponsorluk görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yöneticilerin de gelir elde etmek için tüm kapıları çaldığı ifade edildi. Öte yandan Denizlispor, U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını; Seddar Karaman (2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 yendi. Teknik Direktör , Giresun maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.

    1. 20.11.2018
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