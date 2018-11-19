Taner Öcal Karabükspor'da ilk antrenmanına çıktı
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da ilk antrenmanına çıktı

    Taner Öcal Karabükspor'da ilk antrenmanına çıktı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir 'un yeni teknik direktörü , takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

    Kırmızı-mavili ekip, 23 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

    Antrenmanı izleyen kulüp başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak yeni hocaları 'ın bu işi iyi bildiğini belirterek: "Kendisi hocaların hocasıdır. Kendisini geçmişten de tanıyorum, güveniyorum ve kefilim. Şu anda ilk hedefimiz ligde kalmak." dedi.

    Kardemir 'un bulunduğu yeri hak etmediğini vurgulayan Yüksel: "Benim anlamadığım bir şekilde 'takım aşağı gitsin' diye çekiyorlar. Ailemden, işimden fedakarlık ediyorum güzel bir şeyler olsun, Karabükspor hak ettiği yerde olsun diye. Kardemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Güleç seçildi. Mutlaka Karabükspor'a sahip çıkacak, destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Balıkesirspor Baltok maçına bütün Karabüklüleri davet eden Yüksel, istendiğinde biletlerini kendisinin alacağını sözlerine ekledi.

    1. 19.11.2018 21:52
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