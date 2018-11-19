Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) görev yapan antrenörlere A Takım'ın genel oyun sistemi hakkında sunum yapan Altınordu Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyun planları, savunma ve hücum kriterleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Eroğlu, A takımdaki tüm oyun sisteminin ALFA ekiplerinde de yıllardır başarıyla uygulandığını vurgulayarak, "Amacımız, ALFA'nın kapısından giren her futbolcu adayının eğitim süresince bu şablonu benimsemesi ve buna uygun hareket etmesi. Şu anda ALFA ekiplerimiz 11 yaşında başlıyor ve 19'a kadar devam ediyor. Sekiz yıl boyunca bu eğitimi alan oyuncu, A Takım'a yükseldiğinde ne istediğimizi bildiği için çok daha hızlı adapte oluyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi oyuncuların bu kadar kısa sürede uyum sağlamaları, A Takım'da kendilerini geliştirmeleri ve buna gittikleri takımda da devam etmeleri, bu ortak çalışmanın bir sonucu" dedi.