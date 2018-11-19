Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ders verdi
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Altınordu'da ders verdi

    Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ders verdi

    Altınordu Direktörü , ’nde görev yapan tüm antrenörlerle bir araya gelerek teknik bilgilendirme toplantısı yaptı.

    'nde () görev yapan antrenörlere A Takım'ın genel oyun sistemi hakkında sunum yapan Altınordu Direktörü , oyun planları, savunma ve hücum kriterleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Eroğlu, A takımdaki tüm oyun sisteminin ALFA ekiplerinde de yıllardır başarıyla uygulandığını vurgulayarak, "Amacımız, ALFA'nın kapısından giren her futbolcu adayının eğitim süresince bu şablonu benimsemesi ve buna uygun hareket etmesi. Şu anda ALFA ekiplerimiz 11 yaşında başlıyor ve 19'a kadar devam ediyor. Sekiz yıl boyunca bu eğitimi alan oyuncu, A Takım'a yükseldiğinde ne istediğimizi bildiği için çok daha hızlı adapte oluyor. Çağlar Söyüncü, , Barış Alıcı ve Berke Özer gibi oyuncuların bu kadar kısa sürede uyum sağlamaları, A Takım'da kendilerini geliştirmeleri ve buna gittikleri takımda da devam etmeleri, bu ortak çalışmanın bir sonucu" dedi.

    1. 19.11.2018 15:00
    2. Güncelleme: 19.11.2018 16:46
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