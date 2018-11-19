TFF 1.Lig'de günün özeti! (18.11.18)
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
Giresun Basın Sözcüsü Bahattin Kurt, Pazar günü konuk olacakları Denizli'yi devirerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Kurt, "İki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var. Müsabakayı kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
YEMEK VERECEK GÜCÜMÜZ YOK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa kulübün çok zor durumda olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü futbolculara tesislerde yemek veremiyoruz. Lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Buna rağmen futbol oynamak istiyorlar" diye konuştu.
CAVCAV'IN ANISI BİZİ DİRİ TUTUYOR
Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, merhum Başkan İlhan Cavcav'ın kulüpteki fotoğraflarının kendilerine sürekli Süper Lig hedefini hatırlattığını söyledi. Erkan Sözeri, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu ve şampiyonluk kupasını İlhan Cavcav'ın mezarına götürmeyi amaçladıklarını belirtti.
HER TAKIMI YENEBİLİRİZ
Denizlisporlu Ziya Alkurt, pazar günü ağırlayacakları Giresun'a gözdağı verdi. Sakatlıktan çıkıp formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Kendimiz gibi oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. Burada 3. yılım. Bu kez şampiyonluğa oynuyoruz. Taraftarımız artık stadı doldursun" dedi.
MAÇ BİLETLERİNİ BAŞKAN VERİYOR
Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, "Balıkesirspor maçına gelmek isteyen taraftarların, özellikle demir çelik işçilerinin biletlerini ben alacağım. Kulübe gelsinler, yüklemeleri yapılacaktır" dedi. Acilen puan almaları gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Yüksel, "Teknik direktör değişikliğine gittik. Umarım takıma yararlı olur" ifadelerini kullandı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
TFF 1.Lig'de günün özeti! (18.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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