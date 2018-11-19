TFF 1.Lig'de günün özeti! (18.11.18)
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    1.Lig'de günün özeti! (18.11.18)

    TFF 1.Lig'de günün özeti! (18.11.18)

    1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

    Basın Sözcüsü Bahattin Kurt, Pazar günü konuk olacakları 'yi devirerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Kurt, "İki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var. Müsabakayı kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

    YEMEK VERECEK GÜCÜMÜZ YOK

    Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa kulübün çok zor durumda olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık futbolcuları kampa alacak lüksümüz yok. Çünkü futbolculara tesislerde yemek veremiyoruz. Lisansını çıkaramadığımız oyuncular cuma günü yasal olarak serbest. Buna rağmen futbol oynamak istiyorlar" diye konuştu.

    CAVCAV'IN ANISI BİZİ DİRİ TUTUYOR

    Spor Toto 1. Lig'in lideri 'nde Teknik Direktör , merhum Başkan 'ın kulüpteki fotoğraflarının kendilerine sürekli hedefini hatırlattığını söyledi. Erkan Sözeri, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu ve şampiyonluk kupasını İlhan Cavcav'ın mezarına götürmeyi amaçladıklarını belirtti.

    HER TAKIMI YENEBİLİRİZ

    Denizlisporlu Ziya Alkurt, pazar günü ağırlayacakları Giresun'a gözdağı verdi. Sakatlıktan çıkıp formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Kendimiz gibi oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. Burada 3. yılım. Bu kez şampiyonluğa oynuyoruz. Taraftarımız artık stadı doldursun" dedi.

    MAÇ BİLETLERİNİ BAŞKAN VERİYOR

    Başkanı , " maçına gelmek isteyen taraftarların, özellikle demir çelik işçilerinin biletlerini ben alacağım. Kulübe gelsinler, yüklemeleri yapılacaktır" dedi. Acilen puan almaları gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Yüksel, "Teknik direktör değişikliğine gittik. Umarım takıma yararlı olur" ifadelerini kullandı.

    1. 19.11.2018
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