Adana Demir Gazişehir'e acımadı – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Adana Demir Gazişehir'e acımadı

    Adana Demir Gazişehir'e acımadı

    1. Lig ekiplerinden , deplasmanda Gazişehir ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

    Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada Gaziantep temsilcisi, 44. dakikada Cihat Çelik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

    , 85. ve 90. dakikalarda Yiğit Kadıoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    1. 18.11.2018 20:38
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