Samsun’da revizyon var
Yılport Samsunspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Sarıyer karşısında kadroda revizyon yapacak.
Yılport Samsunspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Sarıyer karşısında kadroda revizyon yapacak. Form düşüşü yaşayan Ramazan Enes'i kulübeye çekecek olan Taşkın, İslam İlkin'e ilk onbirde şans verecek. Kart cezası biten Savaş Yılmaz ile hastalağı iyileşen Oğuz'un da formalarını geri alması bekleniyor.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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