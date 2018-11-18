Samsun’da revizyon var – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’da revizyon var

    Samsun’da revizyon var

    'da , Sarıyer karşısında kadroda revizyon yapacak.

    'da , Sarıyer karşısında kadroda revizyon yapacak. Form düşüşü yaşayan Ramazan Enes'i kulübeye çekecek olan Taşkın, İslam İlkin'e ilk onbirde şans verecek. Kart cezası biten Savaş Yılmaz ile hastalağı iyileşen Oğuz'un da formalarını geri alması bekleniyor.

    1. 18.11.2018
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