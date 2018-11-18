Samsun’da revizyon var

Yılport Samsunspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Sarıyer karşısında kadroda revizyon yapacak. Form düşüşü yaşayan Ramazan Enes'i kulübeye çekecek olan Taşkın, İslam İlkin'e ilk onbirde şans verecek. Kart cezası biten Savaş Yılmaz ile hastalağı iyileşen Oğuz'un da formalarını geri alması bekleniyor.