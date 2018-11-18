Karabük’te Öcal dönemi – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Karabük’te Öcal dönemi

    Karabük’te Öcal dönemi

    1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırarak, yerine 1.5 yıllığına ile anlaştı.

    1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırarak, yerine 1.5 yıllığına ile anlaştı. Başkan , "Kan değişimine gitmeye karar verdik" diye konuşurken, transfer tahtasını açmak için de çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

    1. 18.11.2018
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