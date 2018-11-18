Karabük’te Öcal dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırarak, yerine 1.5 yıllığına Taner Öcal ile anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör Levent Açıkgöz ile yollarını ayırarak, yerine 1.5 yıllığına Taner Öcal ile anlaştı. Başkan Mehmet Yüksel, "Kan değişimine gitmeye karar verdik" diye konuşurken, transfer tahtasını açmak için de çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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